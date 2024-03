Chi gioca | chi no | Zirkzee | Dybala | Kvara | Koopmeiners | Reijnders | Yildiz | Sommer

Tocca a Moise Kean . Più per forza che per scelta, anche lui stesso lo sa come lo sa Massimiliano Allegri. Perchè manca Dusan Vlahovic per... (calciomercato)

2024-03-29 23:59:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: Tocca a Moise Kean . Più per forza che per scelta, anche lui stesso ... (justcalcio)

Tutto pronto per Fiorentina-Milan , match della trentesima giornata di Serie A 2023/2024, in programma alle 20:45 di sabato 30 marzo nella cornice del Franchi. Si tratta di un match clou nei cammini ... (sportface)

Sinner, in finale c'è Dimitrov: quando si gioca e dove vedere la gara - Dopo aver letteralmente asfaltato il russo Daniil Medvedev per 6-1 6-2, Sinner si ritroverà un Dimitrov mai così in forma che ha fatto sembrare Carlos Alcaraz un "bambino di 13 anni" come ha ...ilgiornale

Gds – Inter-Empoli, Sommer c’è: chi gioca. Quando tornano De Vrij, Arnautovic e Quadrado - La buona notizia è il recupero di Sommer, che ha smaltito il problema alla caviglia accusato con la Svizzera: le ultimissime ...fcinter1908

Calcio: 'Chiedi chi era Agostino', la storia di Di Bartolomei - "Ti hanno tolto la Roma, non la tua Curva". Bastano queste poche parole, scritte su uno striscione della Sud, per capire: Agostino. Sì, in questo libro si racconta la Storia del grande Capitano della ...ansa