Chi è Valentina Nappi | dagli esordi con Siffredi alle polemiche social

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di sabato 30 marzo 2024), nata a Scafati, in provincia di Salerno, il 6 novembre del 1990, sotto il segno dello Scorpione è una delle pornostar italiane più celebri degli ultimi tempi e recentemente è stata tra le protagoniste del suo primo film mainstream, la commedia Pensati Sexy. Dichiaratamente bisessuale, è sposata con Giovanni Lagnese dal settembre del 2020. Ha iniziato la sua carriera con Rocco, e si è fatta conoscere al di fuori del mondo dell’hard per la sua schiettezza. Nel 2023 ha detto che guadagna 3000 euro lordi al mese, ammettendo che “non è tanto”.resta orfana di padre all’età di 15 anni. Una volta acquisita la maturità artistica, inizia a frequentare corsi di fashion design all’Università, ma presto capisce che la moda non le interessa davvero: “Per me fare porno è stato ed è un modo per ...