Chi è Kumo | curiosità e vita privata dell’ex concorrente di Amici

(Di sabato 30 marzo 2024)allievo di danza del team Emanuel Lo e Lorella Cuccarini è stato uno dei protagonisti dell’ultima edizione di, giungendo alla fase serale del programma fermandosi alla seconda puntata. Il ballerino insieme al cantante Ayle saranno ospiti di Verissimo, in onda a partire dalle 16:30 su Canale 5 dove ripercorreranno le emozioni vissute durante la partecipazione al talent show di Maria De Filippi. Tiziano Coiro, vero nome di, è nato a Gaeta nel 2001. Ha scelto di adottare il curioso nome d’arte(ragno in giapponese, ndr) a seguito di un incidente in moto avvenuto nel 2018: in ospedale infatti era convinto di vedere ragni e questo lo ha segnato profondamente. Il 23enne vanta già importanti esperienze in curriculum, avendo fatto parte del corpo di ballo per la cerimonia di apertura dei Mondiali di ...