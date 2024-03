Chi affronta Luca Nardi nella finale di Napoli? Ostacolo rognoso per la top-80 | programma | orario | tv

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 30 marzo 2024)affronterà il francese Pierre-Hugues Herbertdel Challenger di. L’appuntamento è per domenica 31 marzo (ore 16.00) sulla terra rossa all’ombra del Vesuvio. Il tennista italiano, reduce dalle vittorie in rimonta nei derby contro Matteo Gigante e Francesco Passaro, se la dovrà vedere contro iltransalpinogiornata di Pasqua. Il 20enne pesarese, ora issatosi all’87mo posto del ranking ATP, proverà ad alzare al cielo il trofeo nel capoluogo campano per diventare il nuovo numero 76 del mondo. Non ci sono precedenti tra i due giocatori. Il nostro portacolori partirà con i favori del pronostico contro il numero 160 del circuito, ma non dovrà sottovalutare l’esperienza del 33enne francese. Si preannuncia un confronto particolarmente ...