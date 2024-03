Che cosa succede nel cervello quando si medita e gli effetti che 30 minuti al giorno hanno sul corpo

Grande Fratello, a distanza di giorni dalla finale il clima per gli ex concorrenti si fa sempre più pesante. Oggetto spesso di insulti. Ad esempio, già nei giorni scorsi Anita aveva denunciato di ... (caffeinamagazine)

"Vedere una donna, Ilaria Salis , trattata in quel modo con le catene mi ferisce, provoca solo dolore . Mi vien voglia di ribellarmi ma non saprei come fare. Però c'è una cosa che non ho ancora ... (liberoquotidiano)

I sogni e i loro residui nella mostra personale Zicchinella - Dunque, cosa - si chiede Zicchinella - sono i residui dei sogni Le minime impronte sedimentate nel nostro vissuto, le prime emozioni infantili, ciò che rimane al mattino dei nostri sogni notturni, ...ansa

Godzilla e Kong – Il nuovo impero, i 5 crossover più folli della storia del cinema (e non solo) - Preparatevi, perché non siete pronti per ciò che state per leggere. ALIEN VS. PREDATOR cosa succede quando prendi una ricetta degli anni Ottanta, tenti di impastarla con serietà e ci aggiungi una ...badtaste

I motori 2026 permetteranno di sfiorare i 355km/h - Inizia a prendere forma il regolamento sui motori 2026, che si arricchisce di dati interessanti: le vetture arrivano a sfiorare i 355km/h ...f1world