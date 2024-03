“Cessate il fuoco” | flash mob davanti al X Municipio

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 30 marzo 2024) Ostia, 30 marzo 2024 – Questa mattina, alla vigilia di Pasqua un forte segnale di pace è stato lanciatoaldi Ostia con unmob silenzioso e composto. Un gruppo di donne, vestite di nero e con uno straccio bianco legato al braccio, ha voluto testimoniare per la pace, contro genocidi, guerre e massacri. Un sentire comune contro le persecuzioni, vessazioni, umiliazioni e riduzione alla miseria, alla fame e alla sete, per la salvaguardia della vita umana. “Mai più fascismo, nazionalismo, razzismo, guerre e stermini”. Questo lo slogan del loro Manifesto, che racconta di altre donne impegnate sul fronte della pace, là dove si conosce solo guerra e distruzione, in terra di Palestina, e che con loro e per loro, le donne palestinesi di Women Of The Sun e le israeliane di Woman Wage Peace, si continua questo cammino. “Il ...