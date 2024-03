Cesena promosso in Serie B se…le combinazioni contro il Pescara

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 30 marzo 2024) Alle 16:15 di oggi, sabato 30 marzo,scenderanno in campo in occasione della trentaquattresima giornata del girone B diC. Si tratta di un’occasione speciale per i bianconeri che potrebbero festeggiare oggi la promozione inB con quattro giornate di anticipo. Ilsi presenta alla sfidailcon 83 punti in classifica, undici in più della Torres, sconfitta giovedì scorsoil Gubbio. Con una vittoriail, quindi, ilguadagnerebbe la qualificazione aritmetica inB. Al ‘Manuzzi’ ci sarà il pubblico delle grandi occasioni, visto che a meno di 24 ore dalla partita, erano già 15.196 gli spettatori previsti. ...