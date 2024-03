C' è il timbro della Calabria sul ritorno in B del Cesena | gli specialisti Toscano e De Rose sono una garanzia

(Di sabato 30 marzo 2024) Con la vittoria delsul Pescara, i bianconerimatematicamente promossi in serie B . All’Orogel Stadium Dino Manuzzi e per le viecittà sta esplodendo la festa. E’ stata una gara di vera lotta per la squadra diche nel primo tempo paga un conto salato alla tensione, i bianconeri creano densità in attacco ma si espongono inevitabilmente alle ripartenze degli ospiti, pericolosa...

E’ la Libertas Livorno che sorride nel big match con gli Herons: Montecatini ko - Livorno, 30 marzo 2024 – Il big match del trentunesimo turno di Serie B Nazionale fra Libertas Livorno e Fabo Herons Montecatini dura sostanzialmente fino al libero del 54-54 di Daniele Dell’Uomo, con ...lanazione

Fiorentina-Milan 1-2 risultato della partita di Serie A 2023-2024: gol di Loftus-Cheek, Duncan e Leao - La cronaca in diretta di Fiorentina-Milan in programma oggi alle ore 20:45, in TV su Sky e DAZN. Il risultato in tempo reale della partita di oggi, le ultime news sulle formazioni ufficiali, i gol e ...fanpage

