CdS – l’Inter rilancia con tre nomi per la difesa

(Di sabato 30 marzo 2024) 2024-03-30 10:15:24 Fa notizia quanto riportato poco fa dal Corriere: MILANO – Assolto sì, ma il futuro nerazzurro di Acerbi resta in bilico. Le valutazioni, in viale Liberazione, erano già cominciate. Tra i 36 anni compiuti lo scorso 10 febbraio e i due infortuni al soleo (polpaccio) della gamba destra, che l’hanno tenuto fuori complessivamente per due mesi e mezzo, qualche dubbio si era già acceso. Fuori discussione il rendimento (sempre su alti livelli), ma inevitabile incertezza su tenuta e affidabilità. Tanto più in vista di un’annata estenuante tra nuova Champions e il Mondiale per club dell’estate 2025. Senza contare che nemmeno De Vrij è più così giovane. A questo quadro, si è sommata anche la vicenda dell’insulto rivolto a Juan Jesus.ha appoggiato Acerbi, lo ha sostenuto e accompagnato, anche durante l’audizione con la Procura. Da parte del ...