(Di sabato 30 marzo 2024) Era riuscito a scappare per novee la sua fuga è terminata ieri alle 17 a Villa Cortese () dove è stato. Nel 2007 avevato unconndo senza prestare soccorso. L’uomo era riuscito anche a sparire prima che per lui arrivasse la condanna al carcere. Ieri una pattuglia dei carabinieri della stazione di Busto Garolfo () ha notato il 40enne nelle...

Piacenza, 22 marzo 2024 - Terribile Incidente stamattina verso le 8 in A1 a Piacenza, probabilmente causa to dalla nebbia . Il bilancio è di due morti , un ferito grave e altri cinque in condizioni meno ... (ilrestodelcarlino)

incidente fra due auto, una finisce contro un albero: due feriti - Per cause ancora in fase d'accertamento ... i necessari rilievi per stabilire con precisione l'esatta dinamica e le eventuali responsabilità dell'incidente. L'ennesimo, sempre lungo la 112. Scontro ...molfettaviva

Causa incidente stradale con feriti e fugge: arrestato 17 anni dopo a Milano - Era riuscito a scappare per nove anni e la sua fuga è terminata ieri alle 17 a Villa Cortese (Milano) dove è stato arrestato. Nel 2007 aveva Causato un ...gazzettadelsud

Schianto frontale sulla statale 12 a Nogara: cinque i feriti, uno è grave - Terribile incidente stradale nella mattinata di oggi, sabato 30 marzo, a Nogara: secondo le prime informazioni intorno alle 10.50 due auto si sono scontrate violentemente, per cause ancora da ...veronaoggi