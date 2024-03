Caterina Maniaci | le personalità dei Papi nascoste nella scrittura

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 30 marzo 2024) Caratteri piccoli, sicuri e armoniosi, parole che scorrono in modo fluido: in una lettera del 1976 Karol Wojtyla mostra un aspetto sereno, forte e intraprendente, ha 56 anni, molte difficoltà da superare (è arcivescovo in un Paese dal regime comunista) e certo tutto può immaginare tranne che tra un paio d'anni la sua esistenza sarà stravolta totalmente. Andrà a Roma per un conclave e non tornerà piùsua Polonia se non in visita ufficiale, da Pontefice. La sua firma mostra i tratti salienti dellache tutto il mondo conoscerà a breve: quella “K” e quella “W” slanciate verso l'alto, ma anche ben radicatepagina a testimonianza che non ci sono pose o atteggiamenti studiati, solo l'interiorità di un uomo che esprime con spontaneità e semplicità il suo carisma naturale. Per ladi papa ...