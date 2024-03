Castrocaro | il futuro è nel Liscio Una svolta per il concorso in declino

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 30 marzo 2024) Forlì, 30 marzo 2024 – Ilper Voci Nuove o Festival diè una manifestazione canora che si svolge ogni anno in Italia, aTerme e Terra del Sole, Emilia-Romagna, a partire dal 1957. La sua importanza stava nella capacità di fare scoprire e portare alla ribalta tanti giovani interpreti: giusto per citare i più noti Gigliola Cinquetti, Giuni Russo, Collage, Zucchero, Paolo Mengoli, Alice, dando loro accesso al Festival di Sanremo. I talent televisivi e le nuove modalità di fruizione e di scoperta della musica di questi ultimi anni (digitalizzazione, internet, social, etc.) hanno messo inevitabilmente in crisi tutte le manifestazioni dedite alla scoperta e alla valorizzazione di voci nuove. Anche la principale,, ne ha risentito. Quindi? Siamo senza grandi speranze per il ...