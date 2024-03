Casoria | accoltella suocero dopo lite | poi si pente e lo consola in attesa 118

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di sabato 30 marzo 2024) (Adnkronos) –, inseguimenti in auto, la zuffa e le coltellate. Poi fugge e torna indietro ad attendere i soccorsi,ndo ila terra in una pozza di sangue. È finito in carcere un 31enne di, in provincia di Napoli,un pomeriggio di ordinaria follia. Lasarebbe scoppiatauna prima L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.