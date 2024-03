Caso Salis | Mattarella telefona al padre Roberto | farò quanto nelle mie possibilità per Ilaria

(Di sabato 30 marzo 2024) Il presidente della Repubblica, Sergiohato questa mattina – sabato 30 marzo - adi, la 39enne italiana detenuta da oltre un anno a Budapest. Secondoriporta l’Ansa, il presidente ha detto ache sperava fossero giorni diversi e che comprende bene il suo stato d'animo, esprimendogli vicinanza. Inoltre, gli ha assicurato che faràsueche tuttavia non sono ampie sul piano operativo e passano attraverso il Governo.ha ringraziato moltoper la chiamata e la velocità del riscontro alla sua lettera, e ha spiegato che il suo intento era quello di ...

Continuare a lavorare, cercando altre strade perché è inutile insistere a percorrere quelle che finiscono contro il muro della giustizia ungherese. Roberto Salis non ha nessuna intenzione di smettere ... (quotidiano)

Ha aderito al blitz della celebre «Banda del martello», i cui membri sono stati condannati in Germania. Era armata: da chi doveva difendersi e perché ? (ilgiornale)

