Caso Mark Caltagirone | Pamela Prati non è stata truffata

(Di sabato 30 marzo 2024), Verissimo Ultima puntata perful. Sulla soap targataviene scritto quello che parrebbe essere l’ultimo capitolo. Il gip di Roma ha archiviato la denuncia della showgirl nei confronti delle ex socie e amichePerricciolo ed Eliana Michelazzo. Nessuna truffa, dunque, nei confronti dellache lamentava di essereindotta a credere dell’esistenza del ricco e aitante corteggiatore misterioso. Al contrariosarebbe “un espediente utilizzato con il consenso della stessa vittima a scopi auto-promozionali“. I fatti avrebbero garantito “un indubbio vantaggio per la vittima e per le reti televisive che alla ...

Pamela Prati non fu truffata…" - Per i giudici, Pamela Prati non fu truffata nel Caso Mark Caltagirone: “Caso costruito col suo consenso per autopromozione” ...informazione

Christopher Nolan vuole fare un horror Potrebbe tentare con Casa di foglie - L'idea è stata suggerita sui social dal regista Scott Derrickson, famoso autore di Sinister, Doctor Strange e The Black Phone.cinema.everyeye

Pamela Prati, archiviato il Caso su Mark Caltagirone: “Caso costruito col suo consenso a scopi autopromozionali” - Secondo il Gip di Roma Pamela Prati non fu truffata dalle due ex agenti ma il tutto sarebbe stato frutto di una costruzione artificiosa ...isaechia