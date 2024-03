Caso Juan Jesus | la protesta dei giocatori del Napoli | in ginocchio all’ingresso in campo contro il razzismo

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 30 marzo 2024) Gli undici titolari dell’Atalanta, insieme ai calciatori della panchina, al rientro dopo la pausa per le nazionali e gli strascichi per ilAcerbi-, si sono presentatiindavanti al pubblico del Maradona appoggiandosi su un. Un gesto di denuncia, e di, che è nato nel 2016 negli Stati Uniti per manifestareilsistemico delle forze di polizia. Il primo atleta a inginocchiarsi, appoggiandosi su una gamba sola, è stato il giocatore di football americano Colin Kaepernick, che eseguì il gesto ribattezzato Taking the knee durante l’inno nazionale quando indossava la maglia dei San Francisco 49ers. I...