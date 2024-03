Casertana-Taranto | le probabili formazioni

(Di sabato 30 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSfida d’alta quota oggi per laimpegnata tra le mura amiche contro ilin un match con il palio il quinto posto, attualmente nelle mai dei ragazzi di mister Capuano, a +1 su quelli di Cangelosi. Il tecnico dei campani dovrebbe confermare in blocco la squadra che ha ottenuto un buon pareggio nella trasferta di Crotone. Tra i convocati figura anche di nuovo Toscano, ma difficilmente il centrocampista verrà gettato nella mischia. Assenti sugli spalti i sostenitori deldopo l’ordinanza del Prefetto di Caserta. Fischio d’inizio alle 14. Le(4-2-3-1): Venturi, Calapai, Sciacca, Bacchetti, Anastasio, Casoli, Damian, Carretta, Curcio, Tavernelli Montalto. All. Cangelosi...

Prima partita del 2024 per il Lecce nell’ultima giornata del girone di andata nel campionato di Calcio di serie A. La formazione di D’Aversa riceve (ore 18) il Cagliari per una gara finalizzata a ... (noinotizie)

Casertana-Taranto sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale , orario e diretta streaming del match della trentaquattresima giornata del girone C di Serie C 2023 / 2024 . Allo stadio ... (sportface)

Caserta (Alfredo Stella). Ci risiamo: al Pinto scendono gli avversari per antonomasia, quel Taranto oggi allenato dall’ex Eziolino Capuano per un incontro che, di per sé, non necessita di ... (casertanotizie)

Casertana – Taranto: diretta live e risultato in tempo reale - La partita Casertana-Taranto di sabato 30 marzo in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la trentaquattresima giornata del Girone C di Serie ...calciomagazine

le probabili formazionidi Casertana-Taranto: ancora out Ferrara nei pugliesi - Tutto pronto per la sfida dello stadio Pinto tra Casertana e Taranto: punti importanti in ottica playoff in palio per entrambe le formazioni. PROBABILI FORMAZIONI Casertana ...tuttocalciopuglia

Happy Casa Brindisi per la salvezza, il Brindisi calcio potrebbe retrocedere oggi Gli impegni delle squadre pugliesi - Basket: Happy Casa Brindisi-Banco di Sardegna Sassari si gioca alle 20 al palaPentassuglia. I pugliesi devono vincere per rimanere in corsa per la salvezza nel campionato di pallacanestro maschile di ...noinotizie