Caserta | laboratorio di armi in casa | arrestato 53enne

(Di sabato 30 marzo 2024). La Squadra Mobile della Questura di, nel dare esecuzione ad un decreto di perquisizione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ha raggiunto l’abitazione del, già sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e con precedenti per reati in materia di droga ed. All’interno della, in un vano adibito ad officina, i poliziotti hanno trovato unattrezzato per la costruzione e la modifica dida fuoco. Nascoste in una scatola, inoltre, sono state trovate quattro pistole, entrambe costruite dall’uomo e funzionanti, oltre a due fucili ad aria compressa modificati, numerose munizioni e parti di altre. Il ...

Caserta . presidio / dibattito con microfono aperto insieme ai rappresentanti di AOI, ONG impegnata in Palestina. Come Circolo Galileo aderiamo alla campagna Arci “Palestina : con altri occhi. Visioni, ... (casertanotizie)

Caserta . presidio / dibattito con microfono aperto insieme ai rappresentanti di AOI, ONG impegnata in Palestina. Come Circolo Galileo aderiamo alla campagna Arci “Palestina : con altri occhi. Visioni, ... (casertanotizie)

Ospedale Roccadaspide, Nursind: “Manca un rianimatore per assistenza h-24” - StampaIl Nursind Salerno esprime profonde preoccupazioni riguardo alla riorganizzazione sanitaria prevista per la Valle del Calore, come delineata nella recente presentazione dell’attività organizzati ...salernonotizie

Uova di Pasqua e colombe scadute o illegali, maxi-sequestro di 2 tonnellate. «Industriali ma vendute come artigianali» - Sorpresa amara nell’uovo di Pasqua. In ben 324 pasticcerie e laboratori dolciari sparsi per l’Italia, ossia più di un’azienda su tre tra le 840 ispezionate dai ...ilmessaggero

Prodotti tipici pasquali, controlli e sequestri dei Nas. Irregolarità anche a L’Aquila - In occasione della Pasqua, i Carabinieri per la Tutela della Salute hanno intensificato le attività di controllo sui prodotti tipici ...laquilablog