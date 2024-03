Casapulla | La Fenice consegna cibo e medicinali al Canile Comunale di Santa Maria Capua Vetere

(Di sabato 30 marzo 2024). Questa mattina i rappresentanti dell’Associazione Lasi sono recati presso ildiperre il, ie il materiale raccolto Sabato 23 Marzo durante l’evento “Amici per La Zampa” svoltosi in Piazza Mercato a. L’iniziativa ha visto una partecipazione eccezionale da parte della comunità locale, che ha dimostrato grande generosità e solidarietà verso gli animali bisognosi. Grazie alla collaborazione dei cittadini, sono stati raccolti una notevole quantità die altro materiale utile destinato al benessere degli ospiti del...

