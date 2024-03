Caro Saviano | spostati

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di sabato 30 marzo 2024) È notizia di ieri il pentimento del capo dei Casalesi. Parliamo di Francesco Schiavone condannato a 14 ergastoli ed ormai in carcere da 26 anni. Vi dico come inizia il pezzo di, visto che qualcuno pensa che dei Casalesi debba parlare. Esordisce così: “Avevo 19 anni quando lo arrestarono”. Ma chi diavolo se ne frega? . Se sei un esperto di Schiavone, raccontami quello che sai su di lui, non di quando avevi 19 anni. Chi se ne frega quanti anni avevi. Quando facevamo i giornalisti, parlo dell’inizio della nostra professione quando facevamo i giornalisti con la macchina per scrivere, ci spiegavano, che non esiste l'”io” nel giornalismo. Bisogna invece raccontare o porre delle questioni. Qual è l’importanza dell’età dinel racconto del pentimento del capo dei Casalesi oggi dopo 26 anni, se non il suo egocentrismo ...