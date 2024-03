Carlo Massarini parla dei Beatles a Campobasso con The Beatbox

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di sabato 30 marzo 2024)– Aarriva “The Magical Mystery Story”, il nuovo spettacolo targato Thededicato alla storia ed alla musica dei. Attraverso le canzoni, i racconti di, cambi di scena, di abiti e di strumenti musicali, nell’arco di due ore andremo a conoscere e rivivere l’incredibile avventura dei quattro ragazzi di L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: The: pop up store alla Feltrinelli di Milano 55 candeline per il White Album, ecco la cover-drinklist “The Fab Four” Addio al compositore Ennio Morricone Naya Rivera, la maledizione di Glee colpisce ancora Alla scoperta di Raffaele Argentieri Jr: l’intervista Enzo Cianci, una vita da ...