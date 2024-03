Cardinale | “È tempo che il Milan faccia come gli Yankees Sullo stadio …”

Milan-Pif, il matrimonio si farà: non è un problema di tempo - Visualizzazioni: 1 Milan-Pif, c’è parecchia curiosità, forse preoccupazione, da parte dei tifosi in merito all’ingresso dei nuovi soci arabi nel club rossonero. Vediamo i dettagli. ”Ci preoccupa zero” ...calciostyle

Cardinal Becciu: “Sono confortato dalla mia coscienza pulita” - La traduzione italiana dell’intervista rilasciata dal Cardinal Becciu al settimanale tedesco Die Zeit del 27 marzo 2024, a cura di Marco Ansaldo e Evelyn Finger.korazym

Cattedrale di Como omelia del Venerdì Santo del Cardinale Cantoni - Riflessione del Vescovo di Como, Cardinale Oscar Cantoni ... La croce per gli uomini di ogni tempo rimane uno scandalo e una pazzia, come già S. Paolo ricorda in una sua lettera! Eppure, la morte in ...valtellinanews