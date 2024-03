Carcere e violenza su animali | quali sono le pene previste dalla legge?

Legnano (Milano), 22 marzo 2024 – Già con precedenti per episodi simili, era stato denunciato dagli agenti di Polizia per Maltrattamenti alla moglie : pochi giorni fa, alla fine del percorso ... (ilgiorno)

L’ex proprietario dell’Angers , club francese che milita in Ligue 2, è stato condannato a due anni carcere per violenza sessuale ai d anni di sei donne. L’accusa di una settima donna è stata respinta ... (ilnapolista)

“Con chi ti stai sentendo”, offende e aggredisce l’ex nonostante i domiciliari: in Carcere - Insospettiti, i militari hanno deciso di controllare tutti i presenti, quindi appena scesi dall’auto di servizio, sono stati subito avvicinati da una donna, chiaramente spaventata e agitata che, ...catanianews

Rimangono in Carcere i coniugi di Caltanissetta: sono accusati di abusi sessuali commessi ad Aosta - Restano in Carcere i coniugi originari di Caltanissetta arrestati in Valle d’Aosta con l’accusa di violenza sessuale in concorso nei confronti di un uomo di 65 anni. Lo ha deciso il gip di Aosta, ...ilsicilia

Resta in Carcere la coppia nissena accusata di abusi sessuali - AOSTA – Restano in Carcere i coniugi originari di Caltanissetta arrestati in Valle d’Aosta con l’accusa di violenza sessuale in concorso nei confronti di un uomo di 65 anni. Lo ha deciso il gip di Aos ...livesicilia