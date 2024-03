Campionato a rischio per la minaccia Isis | tifosi nel mirino dei terroristi

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di sabato 30 marzo 2024) Ildiventa a forteper ladell’. Il gruppo islamico ha messo neluna partita ed ora il livello di attenzione è molto alta. L’attentato a Mosca ha riacceso l’attenzione sull’. In Europa si è subito alzato al massimo il livello di attenzione considerando anche l’imminente Pasqua. Ma ora l’attenzione si sposta nei confronti di undi calcio e di una partita in particolare.per le minacce dell’– Notizie.com – © AnsaCome riportato dal Corriere dello Sport, gli estremisti islamici potrebbero aver messo nelquesta sfida e colpire già nelle prossime ore. Non è la prima volta che l’decide di inserire tra ...