(Di sabato 30 marzo 2024) Ladiha cambiato leper fare richiesta dei passaporti. L'obbiettivo è quello di ridurre i lunghi tempi di attesa per chi ha fretta.

Cambiano le procedure per avere il passaporto il prima possibile a Milano: le nuove regole della Questura - La Questura di Milano ha cambiato le regole per fare richiesta dei passaporti. L’obbiettivo è quello di ridurre i lunghi tempi di attesa per chi ha fretta.fanpage

Cambiano, la Regione acquista l'area per costruire il nuovo ospedale - Si tratta di oltre 110mila metri quadrati che saranno poi trasferiti all'azienda sanitaria. Entro il 15 aprile l'affido dell'appalto per la progettazione. Otto i team in gara ...rainews