Calzona sprona Juan Jesus | l’appello del tecnico a DAZN

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 30 marzo 2024) Si avvicina il calcio d’inizio di Napoli-Atalanta, con il pre-partita del match che ha regalato ai tifosi le parole di mister. Il pre-partita di Napoli-Atalanta è stato caratterizzato dalle iniziative ad opera della società azzurra sul caso Acerbi-, con la campagna contro il razzismo portata in auge sul terreno del Maradona. Ma non solo, perché in onda suè andata in onda la consueta intervista pre-partita, che ha visto questa volta protagonista mister Francesco. Di ritorno dagli impegni in Slovacchia, ilè stato intervistato sulla gara imminente, fornendo le proprie dichiarazione sulla sfida ma anche, appunto, sulla sentenza avuta sul casosu...