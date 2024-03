Calzona | “Ci manca solidità | siamo fragili quando non abbiamo palla Se non tiriamo fuori l’orgoglio abbiamo fallito Champions? E’ lontana…”

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 30 marzo 2024) Il tecnico del Napoli Francescoè intervenuto in conferenza stampa nel post partita della sfida con l’Atalanta. Nel dopo partita contro l’Atalanta, il tecnico del Napoli, Francesco, ha affrontato le domande della stampa nella sala conferenze dello Stadio Diego Armando Maradona. Con il pubblico che contestava per la prima volta,ha analizzato la prestazione della squadra e tracciato le prospettive per il resto della stagione. Il pubblico ha contestato per la prima volta. Il caso Juan Jesus ha condizionato la gara? “Dobbiamo anche sopportare la contestazione legittima. La vicenda Juan Jesus non ha condizionato la prestazione della squadra”. C’è un’involuzione, come la spiega? “Cinon ...