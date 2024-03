Calciomercato Milan | sempre caldo il nome di Lilian Brassier del Brest Gli aggiornamenti

(Di sabato 30 marzo 2024) Ilnon molla. Il difensore delrimane un obiettivo di mercato della dirigenza rossonera. Ecco tutti gliIltieneildiper la difesa. Il centrale francese classe ’99 delè uno dei profili seguiti dal club rossonero per rinforzare il reparto difensivo per la prossima stagione. Sul mercato la dirigenza si concentrerà dunque sulla ricerca di un profilo giovane, di livello e futuribile. Quello diè unche si aggiunge ad una lunga lista di obiettivi, ma ilvuole fare le cose con calma e con giudizio. Ogni trattativa ha i suoi pro e i ...

Per la prossima sessione di Calciomercato il Milan avrebbe messo gli occhi su un big della Premier League per rinforzare il centrocampo (pianetamilan)

