Calciomercato Milan | Luka Jovic rinnova? La decisione di Furlani

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di sabato 30 marzo 2024) L’attaccante del, viaggia a gonfie vele verso il rinnovo di contratto.ha rassicurato il serbo L’attacco del, si sa, verrà ritoccato profondamente in vista della prossima stagione. Il club rossonero si sta convincendo ormai all’idea di dover salutare Olivier Giroud tra qualche mese. Il 37enne centravanti francese, a scadenza di contratto a giugno, è promesso sposo dei Los Angeles FC in MLS. Sul mercato la società dovrà dunque andare a caccia di un nuovo numero nove. E? L’attaccante serbo, anch’egli come l’ex Chelsea in scadenza a giugno, sembra proprio viaggiare a gonfie vele verso il rinnovo di contratto. L’ex Fiorentina ha ricevuto anche le rassicurazioni di Giorgio. Insomma, il rendimento mostrato ...