Calciomercato Milan – Attacco | rossoneri su Zirkzee Lui fa sapere che …

Calciomercato Milan , per il rinnovo di Theo Hernandez servirà un grande sforzo economico: ecco la possibile richiesta del giocatore… Calciomercato Milan , per il rinnovo Theo Hernandez serve un ... (dailymilan)

Youssouf Fofana del Monaco è un centrocampista che Piace al Milan per il Calciomercato estivo. È diverso da tutti quelli attualmente in rosa (pianetamilan)

REPUBBLICA, Con il Milan per non mollare la corsa all'Europa - Quella di stasera, scrive Repubblica, non sarà una partita come tutte le altre. Al di là dell'aspetto prettamente sportivo, saranno tante le emozioni al Franchi. Lo stadio, ...firenzeviola

Lazio, Romero racconta: "Luis Alberto come un padre. Non giocavo perché..." - L'addio di Luka Romero a parametro zero è stato per molti tifosi della Lazio un grande dispiacere. Le qualità del giocatore erano e sono note a tutti e in alcune ...lalaziosiamonoi

Milan: Zirkzee in pole per la sostituzione di Giroud ma Sesko “non molla”, più indietro gli altri - I rossoneri si preparano a voltare pagina per quel che riguarda il centravanti titolare: l’attuale numero 9 è al passo d’addio. Olivier Giroud dirà addio al Milan a fine stagione e ora tutta la pressi ...notiziemilan