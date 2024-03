Calciomercato Milan – 100 milioni per pesanti rinnovi | ecco quali

Riparte il campionato: Napoli-Atalanta apre la trentesima giornata - Dopo la sosta per le nazionali, comincia lo sprint finale della Serie A. Nove giornate senza pause che decideranno i verdetti soprattutto per quanto riguarda la lotta retrocessione e quella per le ...unionesarda

Chiesa-Juve, aprile può essere il mese del rinnovo: ipotesi prolungamento per un anno - Il mese di aprile potrebbe essere quello decisivo per il rinnovo di Federico Chiesa con la Juventus: come riportato da "Calciomercato.com", l'attaccante classe 1997 della nazionale, ...tuttojuve

REPUBBLICA, Con il Milan per non mollare l'Europa - Quella di stasera, scrive Repubblica, non sarà una partita come tutte le altre. Al di là dell'aspetto prettamente sportivo, saranno tante le emozioni al Franchi. Lo stadio, ...firenzeviola