Calcio Serie C Vis Pesaro | esonerato il tecnico Simone Banchieri

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di sabato 30 marzo 2024) Fatali altorinese, le ultime 4 sconfitte consecutive. A breve l’annuncio del sostituto. Oggi in campo l’Ancona contro la Spal VALLESINA, 30 marzo 2024 – La decisione era già nell’aria, ma l’ufficialità è arrivata soltanto nelle ultime ore.non è più l’allenatore della Vis. Arrivato nell’aprile 2023 conducendo i biancorossi alla salvezza, anche se raggiunta a tavolino a spese dell’Imolese, l’ormai exvissino aveva firmato anche il rinnovo del proprio contratto sino al 30 giugno 2026, segno della fiducia incondizionata della società. Fatali però, le ultime 4 sconfitte consecutive contro Arezzo, Cesena, Torres e Lucchese, che hanno fatto ripiombare i pesaresi in piena zona Play-Out, in attesa delle sfide di sabato, che completeranno il quadro della 34ma ...