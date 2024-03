Calcio | Serie A | Fiorentina-Milan 1-2

(Di sabato 30 marzo 2024) 22.45 Ilpassa 1-2 a Firenze e consolida il 2° posto a 65 punti.decima a 43, scavalcata dal Torino. Il 'Franchi' rende omaggio a Joe Barone, dg viola scomparso il 19 marzo. Parte bene il, occasioni per Giroud, Chukwueze e Tomori. Si vede la Viola:Ikoné per Belotti,chiude Maignan. Terracciano salva su Leao e Reijnders, poi Giroud spreca. Ripresa. Avanti i rossoneri:tacco di Leao,Milenkovic scivola, Loftus-Cheek segna (47'). Pari viola con destro di Duncan (50'). Leao con azione personale va in porta (53').

In occasione della gara Catania-Padova , finale di ritorno della Coppa Italia di Serie C in programma martedì 2 aprile alle ore 20.30, la quale verrà giocata a porte chiuse a seguito degli scontri ... (sportface)

La Turris regge al 'Monterisi', il Cerignola fallisce il sorpasso al Foggia - Al 40' del primo tempo, sugli sviluppi di un corner, Tascone si trova a calciare da posizione ravvicinata, dopo uno svarione di Contessa, ma viene neutralizzato da Marcone. Il portiere della Turris è ...foggiatoday

Oltre al portoghese in rete anche Loftus-Cheek. Ai viola non basta il gol di Duncan. Per i rossoneri quarta vittoria di fila - Oltre al portoghese in rete anche Loftus-Cheek. Ai viola non basta il gol di Duncan. Per i rossoneri quarta vittoria di fila ...gazzetta

Il Milan travolge il Como e vede la salvezza | Highlights - Milan, fortissimamente Milan sul campo del Como: netto il 4-1 della squadra rossonera sul campo delle lariane alle prese con un momento di evidente impasse ...donnesulweb