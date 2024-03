Calcio | Nicola Anche big come l' Inter concedono | l' Empoli deve crederci

(Di sabato 30 marzo 2024) "La squadra forte mentalmente pensa di poter ottenere sempre qualcosa", dice il tecnico azzurrose di fronte c'è la capolista che, in attesa del verdetto della matematica, lo scudetto lo ha già vinto dominando il campionato. Davidenon è il tipo che si dà per vinto, l

"Thiago Motrta ha fatto un gran lavoro, li abbiamo studiati bene", dice il tecnico azzurro Empoli - "In questa gara incontriamo una big, lo dicono i numeri e la posizione in classifica". In poche ... (ilgiornaleditalia)

Il portiere titolare biancorosso, classe 2005, è il portiere di riserva della selezione marchigiana: “Premio per la sua crescita e il suo impegno” FILOTTRANO, 24 marzo 2024 – In un periodo nero per ... (vallesina.tv)

In mille allo stadio di Feltre per il trionfo Dolomiti sul Treviso: finisce 3-0, sesta vittoria di fila e secondo posto solitario - Una Pasqua memorabile per il Calcio bellunese, esaltato dalle imprese della Dolomiti, che pochi minuti fa ha concluso la supersfida con il Treviso, vinta nettamente. Il sesto successo consecutivo per.ilgazzettino

LIVE Torino-Monza 1-0 (78') - La sblocca Sanabria dal dischetto al 69' e Monza in 10 - SECONDO TEMPO 32' MIlinkovic-Savic direttamente dalla porta, palla tra le mani di Di Gregorio. 31' Nel Monza entra Zerbin per Birindelli. 30' Invece viene liberato al tiro Ricci, ...torinogranata

Calcio: Ballardini "Udinese ha forza e qualità, gara molto importante" - "Ci siamo conosciutio meglio in queste setimane, c'è un bel clima in squadra", dice il tecnico neroverde SASSUOLO (ITALPRESS) - La sosta del campionato ha permesso a Davide Ballardini di prendere ...sport.tiscali