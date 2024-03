Calcio | Liverpool Xabi Alonso resta a Leverkusen | ora in pole c' è Amorim

(Di sabato 30 marzo 2024) C'è anche l'opzione De Zerbi, ma il portoghese sarebbe in cima alla lista dei desideri(INGHILTERRA) - "Resto a". Firmato. E le dichiarazioni del tecnico spagnolo hanno spiazzato diverse big deleuropeo, in primis ilche aveva spostato le proprie att

Roma, 15 mar. (askanews) – Peggio non poteva andare per le squadre italiane il sorteggio dei quarti di Europa League : sarà derby Milan-Roma , mentre l’Atalanta ha pescato il Liverpool. sorteggio ... (ildenaro)

l’intelligenza artificiale è sempre più alla ribalta e anche il mondo del calcio potrebbe beneficiarne. Un sistema denominato “TacticAI” è in grado di prevedere il risultato dei calci d’angolo e ... (calcioweb.eu)

Anche per i Reds sembra sfumata l'ipotesi Xabi Alonso LIVERPOOL (INGHILTERRA) - Il Liverpool vira su Ruben Amorim . Con Xabi Alonso sempre più deciso a rimanere un'altra stagione al Bayer ... (ilgiornaleditalia)

il libro: "Chiedi chi era Agostino", la storia di Di Bartolomei - "Ti hanno tolto la Roma, non la tua Curva". Bastano queste poche parole, scritte su uno striscione della Sud, per capire: Agostino. Si', ...sportmediaset.mediaset

