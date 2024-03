Calcio Juniores Regionale e Provinciale | risultati e marcatori delle gare tra il 23 e il 28 marzo

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di sabato 30 marzo 2024) Nelil Marina pareggia e scivola a -10 dalla vetta, i Portuali Ancona battono la Jesina. A livellovincono Sassoferrato Genga (4 punti in 3 giorni), SenigalliaA e B, Falconarese, Aurora Jesi, Pietralacroce, Cingolana SF e Filottranese VALLESINA, 302024 – Non solo TorneoRegioni per i ragazzi U19 della. Tra il 23 e il 28, infatti, si sono giocate alcune partite del campionatoe quelle della 23^ del, nei gironi A e Bnostre squadre della Vallesina e dintorni. Andiamo a vedere quello che è successo.Nello specifico in questi 5 giorni si sono giocati alcuni posticipi della 26^ e 27^ ...