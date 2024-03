(Di sabato 30 marzo 2024) Vigilia di Pasqua in campo anche per la Serie A 2023-2024 di, con lo svolgimento di due incontri della Poule Salvezza ed un match della Poule Scudetto. Cominciamo dpartita di Biella tra, scontro diretto per il secondo posto e quindi per laprossima edizione dellaLeague. Le bianconere, al secondo turno della Poule Scudetto, hanno rifilato un sonoro 4-0 alle toscane grazietripletta di una scatenata Echegini e al singolo gol di Grosso.che allunga così a +8in classifica con una sfida in più da disputare rispetto alle Viola, ipotecando quindi il pass per la massima competizione ...

Prosegue la seconda fase del campionato di Calcio femminile di Serie A. Titolo di campione d’Italia e piazzamento Champions League da una parte, confronti per non retrocedere dall’altra. In questo ... (oasport)

Calcio femminile, Juventus a valanga sulla Fiorentina e sempre più vicina alla qualificazione per la Champions - Vigilia di Pasqua in campo anche per la Serie A 2023-2024 di Calcio femminile, con lo svolgimento di due incontri della Poule Salvezza ed un match della Poule Scudetto. Cominciamo dalla partita di Bie ...oasport

Scambio di auguri pasquali tra il Sassuolo Calcio e il Sasol Club - Mister Ballardini e una delegazione di calciatrici della prima squadra femminile composta da Angela Passeri, Chiara Beccari, Lia Lonni, Sara Mella hanno avuto la possibilità di trascorrere del tempo ...canalesassuolo

Calcio a cinque, l’Atletico Viareggio vince lo spareggio e fa suo il campionato di C femminile - In C2 la Lucchese Futsal allunga e mette forse il sigillo definitivo al campionato. In C1 ok Versilia C5 e Sporting Tau Futssl ...luccaindiretta