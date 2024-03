Calci e testata all’allenatore del figlio | 5 anni di Daspo al padre

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 30 marzo 2024) Ravenna, 30 marzo 2024 - Strattoni,e unaall'allenatore deldopo una sostituzione in campo:del questore. Ora il papà di un ragazzino per 5non potrà più accedere a ogni tipo di manifestazione sportiva. I fatti risalgono a sabato scorso. L'uomo ha aggredito il mister 22enne della squadra deldurante una partita dio in una frazione della città romagnola tra giovani pulcini di due società sportive locali. Mattia Gallamini a Mezzano allena una squadra di bambini classe 2013, 11. Quel giorno i ragazzini avevano giocato contro i coetanei del Cervia quando è scattato il litigio con una coppia di genitori per aver scelto di sostituire in campo il ragazzino. Poi l’aggressione da parte del ...