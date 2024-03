Cagliari | Ranieri | “Verona squadra temibile | la sosta ci ha fatto bene”

(Di sabato 30 marzo 2024) L’allenatore del, Claudio, ha parlato ai giornalisti presenti in sala stampa nella conferenza pre, match che si giocherà lunedì 1 aprile alle 15:00. Tra le mura amiche i rossoblu cercheranno di conquistare tre punti fondamentali nella corsa salvezza: “Ci giochiamo tanto, anzi tantissimo, è una partita importantissima anche se non decisiva contro unche èe ha giocatori di qualità. Noi dobbiamo farein tutte le partite che rimangono, indipendentemente dal nome e dalla forza dei nostri avversari. Sarebbe importante fare punti con ilperché ci aspetta un calendario complicato“. Ilaffronterà infatti, tra le altre, Atalanta, Inter, Milan, ...

Cagliari-Verona, Ranieri: «Infortunati curati nella sosta, partita importante ma non decisiva» - Anche se ancora non ha deciso, tiene a precisare Claudio Ranieri, se schierarli o meno dal primo minuto ... momento» Sorridente e carico come una molla, l’allenatore del Cagliari lancia la sfida al ...unionesarda

Cagliari, Ranieri: “Arriva una di quelle partite che non possiamo sbagliare…” - Dopo due pareggi e due vittorie è arrivata la sconfitta di Monza. Adesso per il Cagliari è arrivato il momento di ripartire. L'occasione è la gara casalinga con il Verona, il giorno di Pasquetta alle ...derbyderbyderby

LIVE | Cagliari-Hellas Verona, parla Ranieri: segui la conferenza stampa - Dopo la pausa per le nazionali, il percorso del Cagliari verso il raggiungimento della salvezza in Serie A passa dal fondamentale scontro diretto contro l’Hellas Verona. Il tecnico dei rossoblù Claudi ...msn