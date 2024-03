Caccia italiani inviati per intercettare aerei russi | tensione nei cieli dell’Europa

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 30 marzo 2024) Pubblicato il 30 Marzo, 2024 Notte ad altissimaneidi Europa, dove sono stati coinvolti anche. Due Eurofighter dell’Aeronautica Militare sono statiimprovvisamente nello spazio aereo sul Mar Baltico. L’allarme è stato lanciato dal centro di comando della Nato a Uedem, in Germania, per un velivolo non identificato in volo sulle acque internazionali. I duesono subito decollati e hanno scoperto che si trattava di duemilitari. Una volta identificati i velivoli, gli F-2000, che fanno parte della Task Force 4th Wing operativa nella base polacca di Malbork, sono rientrati. Un episodio inquietante. I venti di guerra soffiano ...