Buongiorno | Inter | il dopo Acerbi in Italia è già iniziato e ha 3 nomi

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 30 marzo 2024)non è eterno e l’lo sa, per questo già da tempo si parla di potenziali sostituti… come. Alcuni dei profili piùessanti arrivano direttamente dalla Serie A. Analizziamo i principalini, diversi per costo e prospettive più che per caratteristiche CENTRALE FUTURO – Il futuro di Francescopotrebbe non essere nerazzurro ma questo deve prescindere da tutto ciò che è successo da-Napoli in poi. Pianificare la prossima stagione al meglio è un dovere dell’, che può anche guardare più in là del 2024/25. Il difensoreno, con i suoi 36 anni compiuti a febbraio, è il calciatore più anziano della rosa dell’. Ciò significa che il contratto in ...