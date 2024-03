Bundesliga | Bayern ko con il Dortmund | il Leverkusen vince ancora

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 30 marzo 2024) Risultati della: ilMonaco contro il Borussia, ilallunga a +13 in vetta Giornata forse decisiva in in: ilMonaco perde in casa contro il Borussia(cosa che non succedeva da 10 anni) per 2-0, con le reti di Adeyemi e Ryerson. La squadra giallonera – che