Brandon McNulty vince il GP Miguel Indurain Battistella sesto | Bagioli si fa vedere

(Di sabato 30 marzo 2024)ha vinto il GP, battendo Maxim van Gils in una volata a due sul traguardo di Estella (in Navarra, Spagna). Il 25enne statunitense ha conquistato la sua undicesima affermazione in carriera, arricchendo un palmares in cui spicca anche il sigillo nella quindicesima tappa dell’ultimo Giro d’Italia. L’americano ha messo la firma sul quarto successo stagionale, visto che a febbraio aveva fatto sua la quarta frazione della Volta Valenciana e la classifica finale, oltre alla cronometro dell’UAE Tour. L’alfiere della UAE Emirates ha attaccato in prossimità del GPM dell’Alto de Eraul quando mancavano una decima di chilometri all’arrivo, guadagnando una quindicina di secondi sui più immediati inseguitori. Sullo strappo dell’Alto Ibarra, a due chilometri dal traguardo, si è però piantato ed è stato ...