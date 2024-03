(Di sabato 30 marzo 2024) Una rissa furibonda è scoppiata nel pomeriggio in via Cesare Battisti, trafficatadel centro di Taranto. A calci e pugni si sono affrontate una decina di persone tra urla e insulti....

Panicale, 28 marzo 2024 – Botte da orbi per le vie di Panicale, ma i violenti, dopo le indagini dei carabinieri , finiscono nei guai. quattro persone sono state denunciate in seguito alla rissa ... (lanazione)

Recensione Godzilla e Kong: Il Nuovo Impero, le Botte che amiamo - Godzilla e Kong: Il Nuovo Impero è ora disponibile al cinema, in questa recensione scopriamo se è stato all'altezza delle aspettative.tuttotek

Botte da orbi in strada, in ospedale tre feriti. Il video con le immagini - Una rissa furibonda è scoppiata nel pomeriggio in via Cesare Battisti, trafficata strada del centro di Taranto. A calci e pugni si sono affrontate ...msn

Renzi-Nardella, Botte da orbi. Galeotto fu il libro - Il 4 aprile alla Luiss di Roma era in programma la presentazione del libro di Dario Nardella «La città universale» con, tra gli altri, Prodi e Quagliariello. Ma il presidente dell’università Gubitosi, ...ilmanifesto