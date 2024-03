Bombe sui Caschi Blu dell’Onu in Libano | 4 feriti “È stato un drone israeliano” Ma Tel Aviv nega

(Di sabato 30 marzo 2024) Il picco di violenze al confine tra Israele einnescato dalla nuova offensiva di Telbenedetta anche dal ministro della Difesa, Yoav Gallant, rischia di scatenare un nuovo scontro tra lo ‘ebraico‘ e le Nazioni Unite. Nei raid condotti in queste ore dalle Forze di difesa israeliane (Idf), secondo media libanesi, unha colpito anche un veicolo militare delle forze di pacenei pressi di Rmeish, nel sud del Paese. Il bombardamento, le cui responsabilità sono ancora tutte da accertare, come confermato dalla missione deiBlu Unifil a guida italiana, ha provocato il ferimento di quattro osservatori della missione di supervisione della tregua (Untso) mentre stavano pattugliando a piedi lungo la Blue Line. “Prendere di mira i peacekeeper è inaccettabile“, ...

Olanda, diverse persone tenute in ostaggio in un bar a Ede: il sequestratore minaccia di far saltare in aria il locale - Secondo i media locali sarebbero quattro o cinque gli ostaggi nel caffè di Ede. Sul posto sono presenti la polizia antisommossa e gli esperti di esplosivi. La polizia ha affermato in un messaggio su X ...ilgazzettino

