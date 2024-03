Bologna | il pranzo di Pasquetta è con la cenerentola Salernitana Ma Thiago Motta non si fida | “E’ complicata”

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 30 marzo 2024), 30 marzo 2024 – Archiviata la sosta delle nazionali, ilvuole ripartire da dove ha finito a Empoli. Aarriva il fanalino di coda(in panchina ci sarà Colantuono, quarto cambio stagionale per i campani), con oltre 25mila tifosi rossoblù attesi al Dall’Ara per continuare a spingere la squadra diverso il sogno Champions. E’ dello stesso avviso il tecnico, che ha ricaricato le pile in questa pausa ed è pronto ad affrontare la volata finale in campionato: “Ho avuto tempo di riposare, sono stato con la famiglia. Ora abbiamo la responsabilità di proseguire sulla stessa strada, pensando solo alla, che avrà un nuovo allenatore e si gioca la salvezza. Saremo mentalmente e tecnicamente pronti per affrontare questa ...