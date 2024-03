Bochum-SV Darmstadt domenica 31 marzo 2024 ore 19 | 30 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di sabato 30 marzo 2024) Le ultime 4 sconfitte consecutive hanno riportato ildi Leitl sulla linea di guardia, pur sempre a +6 dal terzultimo posto ma attualmente quartultimi in classifica. Biancoblu che vedono pertanto come spareggio o quasi la sfida odierna contro il SV, ultimo in classifica con appena 13 punti fatti in 27 gare di Bundesliga. Nulla da fare per i lillen, ormai InfoBetting: Scommesse Sportive e