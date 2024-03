Bochum-SV Darmstadt domenica 31 marzo 2024 ore 19 | 30 | formazioni | quote | pronostici

(Di sabato 30 marzo 2024) Le ultime 4 sconfitte consecutive hanno riportato ildi Leitl sulla linea di guardia, pur sempre a +6 dal terzultimo posto ma attualmente quartultimi in classifica. Biancoblu che vedono pertanto come spareggio o quasi la sfida odierna contro il SV, ultimo in classifica con appena 13 punti fatti in 27 gare di Bundesliga. Nulla da fare per i lillen, ormai InfoBetting: Scommesse Sportive e

Nach seinem Gladbach-Abschied: Jetzt spricht Meyer! Dieses Problem sieht er bei seinen Trainer-Nachfolgern - Für Hans Meyer endete im März eine 13-jährige Amtszeit im Präsidium von Borussia Mönchengladbach. Nach seinem Gladbach-Aus geht er in die Analyse: Woran hapert es aktuell bei den Fohlenmsn

Bundesliga: Die voraussichtlichen Aufstellungen am 27. Spieltag - Am Samstagnachmittag werden fünf Bundesliga-Partien angepfiffen. RB Leipzig empfängt den Drittletzten Mainz. Für die auswärts noch sieglosen Rheinhessen ist es in dieser Spielzeit der 14. Anlauf auf e ...fussballdaten.de

Darauf kommt es für Losilla im Kellerduell gegen Darmstadt an - Nach vier Niederlagen in Serie kann der VfL Bochum im Heimspiel gegen Darmstadt 98 am Ostersonntag (19.30 Uhr, RS-Liveticker) einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt gehen. Sechs Punkte beträgt ...reviersport.de