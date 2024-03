Bimbo nato al quinto mese | salvato dalla Neonatologia di Modena | Achille torna a casa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 30 marzo 2024), 30 marzo 2024 – Il piccoloda quando èlo scorso 8 dicembre al Policlinico di, è torper la prima volta lo scorso 28 marzo, quando è stato dimesso. Sarà una Pasqua speciale per la famiglia Schenetti-Manelli (video) di Castellarano (in provincia di Reggio Emilia). Il bambino, infatti, è venuto alla luce alla 23esima settimana di gestazione. Per questo alla nascita pesava soltanto 640 grammi. Tutto il personale della Neologia del Policlinico di, diretta dal Professor Alberto Berardi, si è preso cura di lui per quasi quattro mesi per permettergli di recuperare del peso e monitorando il suo stato di salute. Adessoha raggiunto i 2,4 chilogrammi di peso, sta bene e giovedì scorso ...