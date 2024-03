Biden legato mani e piedi | il video choc pubblicato da Trump

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di sabato 30 marzo 2024) La corsa alla Casa Bianca è ormai entrata nel vivo e Donaldtorna a far parlare di sé per i suoi eccessi. Nei giorni scorsi, il tycoon era stato criticato per aver essersi messo a vendere delle Bibbie a 59 dollari al pezzo (circa 55 euro) con lo scopo di risanare le casse del Partito...